Fifa cancela dois jogos do Kuwait nas Eliminatórias da Copa A Fifa anunciou nesta segunda-feira o cancelamento de duas partidas da seleção do Kuwait nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O país asiático não poderá entrar em campo no fim deste mês porque ainda está sob suspensão, aplicada pela entidade máxima do futebol em outubro do ano passado.