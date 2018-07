Fifa cancela suspensão de Camarões em âmbito mundial

ZURIQUE - A Fifa anunciou nesta segunda-feira que cancelou a suspensão de Camarões do futebol mundial, liberando a sua seleção para disputar a partida decisiva contra a Líbia, válida pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2014. A entidade impôs a punição no dia 4 de julho, citando interferência do governo na Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) após as eleições disputadas no mês passado.

A suspensão foi cancelada depois que um comitê de gestão de emergência "foi capaz de assumir as suas funções" na sede da Fecafoot, explicou a Fifa. A resolução era esperada depois que o presidente da Fifa, Joseph Blatter, recebeu uma delegação de Camarões na semana passada.

Camarões vai receber a Líbia em 6 de setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo é válido pela rodada final do grupo, liderado pelos camaroneses. Quem avançar, vai para a fase final, que será disputada em mata-mata entre 10 seleções para definir os cinco representantes do continente africano na próxima Copa do Mundo.

A sanção também tinha forçado o adiamento a partida do Coton Sport, de Camarões, contra o Sewe Sport, da Costa do Marfim, válido pela fase de grupos da Copa Africana de Nações. Agora, esta partida também poderá ser disputada.