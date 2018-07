Fifa celebra número de voluntários inscritos para Copa A Fifa divulgou nesta quinta-feira o primeiro balanço após a abertura, na última segunda, da segunda e última janela de inscrições para os interessados em trabalhar como voluntário na Copa do Mundo de 2014. Em três dias, mais de 12.500 pessoas, de 102 diferentes nacionalidades, se cadastraram no site da entidade na expectativa de serem selecionadas para a competição no Brasil.