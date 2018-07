Fifa celebra sucesso de mascote da Copa de 2014

"Estamos contentes em ver o impacto que a mascote teve no Brasil", comentou o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil. "Ela não só é amplamente conhecida e reconhecida pela vasta maioria dos brasileiros, como também está desenvolvendo uma relação com os fãs de futebol e é uma figura popular, que está sendo carinhosamente chamada de tatu-bola. Está se transformando rapidamente na mascote da Copa do Mundo mais bem sucedida de todos os tempos."

Apesar da exaltação da Fifa, Fuleco ainda sofre resistência no Brasil. Em outubro, um boneco inflável do tatu-bola foi atacado e esfaqueado em Brasília. Mesmo assim, a entidade máxima do futebol mundial considerou um sucesso a pesquisa que apontou que 89% dos brasileiros conhecem a mascote.