Fifa coloca 150 mil ingressos à venda para jogos da Copa

O Comitê Organizador da Copa do Mundo da África do Sul informou nesta quarta-feira que mais 150 mil ingressos serão colocados à venda a partir da próxima sexta-feira. "Entre os tíquetes que poderão ser comprados estão os da semifinais e da final da competição", comentou o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke.

Anteriormente, a entidade havia dito que as últimas entradas para os jogos do Mundial seriam vendidas no dia 15 de abril. Os ingressos agora à disposição foram devolvidos por seus sócios comerciais, que não utilizaram todos os tíquetes que lhe foram oferecidos.

A Fifa afirmou que 96% dos 2,88 milhões ingressos colocados à venda foram comprados, deixando a entidade "satisfeita com a situação". Nesta quarta-feira, Jerome Valcke e o chefe do Comitê Organizador da Copa do Mundo da África do Sul, Danny Jordan, acompanharam a entrega do Estádio Greenpoint, com capacidade para 70 mil torcedores.

A arena teve um custo de US$ 350 milhões (R$ 643 milhões), a mais cara do torneio. Valcke e Jordan formam parte de uma comissão que está visitando os dez estádios que sediarão jogos da Copa do Mundo.