Fifa coloca confronto entre Brasil e Chile como jogo de 'alto risco'

Alarmada com os repetidos incidentes de violência em diversos jogos da Copa do Mundo, a Fifa admite que está preocupada como a partida Brasil x Chile, em Belo Horizonte no fim de semana. A partida está sendo considerada como de "alto risco" e não se descarta mais uma vez o uso de policiais militares dentro do estádio.

200 chilenos invadiram o Maracanã no jogo contra a Espanha, o que abriu uma crise na segurança da Copa. O governo passou a rever todo o procedimento e convenceu a Fifa a ceder e aceitar policiais dentro das arenas, algo que a entidade não queria aceitar.

Nesta quarta-feira, uma reunião em Belo Horizonte vai definir o plano de segurança para a partida. Mas a tendência é de que se repita os mesmos procedimentos adotados no Maracanã depois da invasão: um aumento dos vigias particulares contratados pela Fifa e um importante reforço da polícia militar.

A segurança do jogo está ainda nas mãos do general Mario Araújo, que se deslocou até a capital mineira para coordenar a operação. 1,5 mil soldados ainda estão de prontidão caso o Exército tenha de dar apoio ao esquema de segurança.

A Fifa descarta separar a torcida brasileira e a chilena, inclusive porque os ingressos já estão vendidos. Mas segundo o porta-voz do Comitê Organizador Local, Saint Claire Milesi, "todas as medidas necessárias" estão sendo tomadas para garantir a segurança do jogo.

O que deixou a Fifa preocupada também foi a briga entre torcedores mexicanos e croatas em Recife, dentro do estádio. Isso exigiu uma intervenção das autoridades nas arquibancadas.