Fifa coloca Malcom entre principais estrelas do Mundial Sub-20

Em 19 edições da Copa do Mundo de futebol Sub-20, mais da metade foi vencida por Argentina (6) e Brasil (5). De olho nas grandes promessas do futebol sul-americano que serão representadas por jogadores da Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai, a Fifa, organizadora do evento, selecionou os cinco principais nomes a serem vistos no torneio e colocou o atacante Malcom, do Corinthians, entre eles. O torneio será disputado em maio deste ano na Nova Zelândia. Veja a lista dos jogadores que a Fifa destacou.

ANDRES TELLO - COLÔMBIA

Emprestado recentemente para a equipe italiana Juventus, Andres Tello aparece como mais uma grande revelação da renovada equipe colombiana que teve James Rodríguez, Quintero e Carbonero na última Copa do Mundo, disputada no Brasil. Tello demonstra grande capacidade defensiva e ofensiva, tornando-se peça essencial para o futebol moderno.

ANGEL CORRE - ARGENTINA

Atual campeão da Libertadores pelo San Lorenzo, Angel Correa é uma das principais promessas do futebol sul-americano, mas quase teve a promissora carreira interrompida. Vendido ao campeão espanhol Atlético de Madrid, por 7,5 milhões de euros (R$ 24 milhões), o atleta acabou afastado para tratar um tumor no coração. Após a cirurgia, retornou ao futebol em dezembro e foi apresentado na Espanha.

GIOVANNO SIMEONE - ARGENTINA

Filho do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, Giovanni foi o artilheiro do último campeonato sul-americano, com 9 gols, e um dos melhores jogadores da competição. Com 19 anos, o habilidoso atacante do River Plate tem chamado a atenção do mercado europeu, mas é mantido como grande promessa e futura estrela do futebol argentino.

MALCOM - BRASIL

O péssimo resultado da seleção brasileira não reflete no futebol de Malcom. O atacante do Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, terá nova oportunidade de apresentar o futebol demonstrado nas categorias de base da seleção durante o torneio mundial na Nova Zelândia.

RODRIGO AMARAL - URUGUAI

Um dos jogadores mais jovens da competição sul-americana, Amaral foi considerada revelação do torneio vencido pela Argentina. Aos 17 anos, o uruguaio apresenta grande visão de jogo e um passe apurado tanto na seleção celeste quanto no Nacional, clube que defende atualmente.