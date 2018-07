Fifa colocará mais um lote de ingressos à venda em quatro cidades

SÃO PAULO - As cidades de Curitiba, Cuiabá, Porto Alegre e São Paulo terão ingressos disponíveis à venda para as suas partidas da Copa do Mundo a partir de 1º de junho, informou a Fifa nesta sexta-feira.

O lote será composto por ingressos que a Fifa guardou como segurança porque não tinha certeza da capacidade exata de estádios que só foram inaugurados recentemente.

"Ainda estamos fazendo um levantamento do número de assentos que vamos ofertar em Curitiba, Cuiabá, Porto Alegre e São Paulo. Quando tivermos este número, colocaremos à venda os bilhetes restantes", afirmou o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, segundo o site do governo federal sobre a Copa.

"Haverá ingressos até para um jogo do Brasil (a abertura da Copa)", completou ele, sobre o jogo de 12 de junho entre Brasil e Croácia, em São Paulo.

Segundo a Fifa, já foram vendidos 2,75 milhões de ingressos para a Copa do Mundo. Desse total, cerca de 570 mil já foram retirados e outros 535 mil enviados para torcedores pelo correio.

Weil reiterou o pedido para que os torcedores sejam lembrados de que o canal de compra de ingressos é o site oficial da Fifa e que a partir de 1º de junho haverá também a possibilidade de compra nos Centros de Ingressos da entidade.

"Vamos conseguir impedir todos os cambistas? Provavelmente, não. Mas temos sido muito bem-sucedidos em relação à tentativa de vender ingressos da Copa do Mundo pela Internet. Não corra o risco, não compre no mercado negro. Se nós detectarmos, você será parado e não vai entrar no estádio", disse Weil, de acordo com o site da Fifa.