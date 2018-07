Fifa condena violência durante a Eurocopa: 'Minoria de idiotas'

Os episódios de violência envolvendo torcedores de Inglaterra e Rússia nos dois primeiros dias de disputa da Eurocopa estão concentrando as atenções do torneio disputado na França. Neste domingo, antes de abertura da rodada, a Fifa emitiu comunicado para, de forma geral, isentar as torcidas dos dois países, justificando as cenas de barbárie como sendo causadas por "uma minoria de idiotas".

"A Fifa condena fortemente qualquer forma de violência e acredita ser completamente inaceitável ver algumas vergonhas cenas em torno de partidas de final, perpetuadas por uma minoria de idiotas causadores de confusão, que não têm nada a ver com o futebol e seus verdadeiros fãs. Eventos como a Eurocopa atraem milhões de pessoas de todo o mundo com a intenção de celebrar o futebol e aproveitar as partidas, e isso é como deveria ser", disse a entidade, em comunicado.

Já a Uefa garantiu que vai implementar "medidas corretivas" para garantir a segurança nos estádios da Eurocopa depois de torcedores da Rússia atacarem fãs da Inglaterra ao fim da partida entre os dois times no Velodrome, em Marselha, no sábado.

A entidade já abriu um procedimento disciplina contra a federação russa de futebol, pelos distúrbios e pelas práticas racistas dos torcedores da Rússia na partida. A Uefa expressou sua "repugnância pelos confrontos violentos que ocorreram no centro de Marselha, e está seriamente preocupada com os incidentes no final da partida". "Esse tipo de comportamento é totalmente inaceitável e não tem lugar no futebol", afirmou.