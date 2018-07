Fifa confirma Itaquerão na Copa, mas abertura será definida em outubro

ZURIQUE - A Fifa confirmou nesta quarta-feira que o futuro estádio do Corinthians, o Itaquerão, será a sede da abertura da Copa do Mundo de 2014. A divulgação oficial, contudo, não será antecipada, como era esperado. A entidade manteve sua programação inicial e avisou que oficializará a arena somente em outubro.

A Fifa decidiu pelo Itaquerão como sede de São Paulo e palco da abertura do Mundial após receber as garantias financeiras efetivadas pelo Comitê Organizador Local da Copa do Mundo (COL). A definição encerra a discussão sobre os financiamentos dos estádios brasileiros.

"Essa aprovação em tempo recorde [menos de um ano] é fruto do empenho do Corinthians e do poder público de São Paulo, em especial do governador Geraldo Alckmin e do prefeito Gilberto Kassab", declarou Ricardo Teixeira, presidente do COL e da CBF.

A oficialização da abertura acontecerá em outubro, durante a reunião do Comitê Executivo da Fifa. Na ocasião, a entidade vai anunciar o calendário da Copa do Mundo, com os locais da abertura e da final.

TV ESTADÃO - Novas imagens da arena do Corinthians