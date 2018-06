Fifa confirma mais de 356 mil ingressos da Copa alocados em nova fase de vendas

A Fifa anunciou oficialmente nesta quarta-feira que 356.700 ingressos da Copa do Mundo de 2018 foram alocados a torcedores ao redor do mundo em menos de 24 horas durante nova fase de vendas de entradas para a grande competição que será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho, na Rússia.

Estes bilhetes, cuja contemplação ao comprador está sujeita a confirmação dos pagamentos, começaram a ser vendidos às 6 horas (de Brasília) na última terça-feira por meio do site fifa.com/tickets, sendo que neste estágio de comercialização a alocação dos ingressos ocorre por ordem de solicitação e não por sorteio, como ocorreu em fases anteriores de vendas. Isso permitiu aos fãs assegurarem a compra da entrada em tempo real logo após realizarem a quitação da mesma.

Por meio da nota distribuída nesta quarta, a entidade máxima do futebol mundial também informou que a maioria destas entradas adquiridas neste novo período de vendas foi alocada por torcedores da Rússia, com um total de 197.036. Em seguida, em segundo lugar, vieram os fãs dos Estados Unidos (país que estará fora desta Copa), com 14.845.

Argentina (14.564), Colômbia (13.994), México (13.505), Brasil (9,691), Peru (9.493), Austrália (5.500), Alemanha (5.476), China (5.459) e Índia (4.166) fecham, nesta ordem, o Top 10 deste ranking de nações com mais ingressos adquiridos pelos seus torcedores.

O organismo que controla o futebol no planeta ainda destacou nesta quarta que o Fifa.com/tickets é o único legítimo e oficial site para compra de ingressos da Copa do Mundo. "Os bilhetes obtidos de qualquer outra fonte serão automaticamente cancelados uma vez identificados e não darão direito ao titular do ingresso para acessar o estádio ou a qualquer reembolso ou outra compensação", alertou.

Na última segunda-feira, a Fifa já havia anunciado que um total de 1.303.616 ingressos para o Mundial já haviam sido alocados aos torcedores após a realização da segunda fase de vendas, sendo que 568.448 bilhetes (sujeitos a confirmação de seus respectivos pagamentos) tiveram os seus destinos conhecidos por meio de sorteio após o estágio de comercialização que ocorreu entre 5 de dezembro e 31 de janeiro. E a este número se somaram os 735.168 ingressos que foram alocados durante o período inicial de vendas, em setembro de 2017. Assim, totalizaram este montante de 1.303.616 tíquetes.

Naquela ocasião, a Fifa ainda informou que para a nova fase de vendas iniciada na última terça-feira haviam ingressos disponíveis para todos os jogos da Copa, exceto Argentina x Islândia (listada como partida 7 do Mundial) e a decisão da competição. Neste estágio de comercialização também estão incluídos os bilhetes da categoria 4 de alguns duelos, reservados exclusivamente aos residentes na Rússia.