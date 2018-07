Fifa confirma novo patrocinador do País para Copa 2014

A Fifa anunciou nesta sexta-feira mais um patrocinador para a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. A entidade acertou com a marca brasileira Nescau, pertencente à multinacional suíça Nestlé, empresa que é uma das parceiras da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Patrocinar a Copa do Mundo da Fifa 2014 nos dá a oportunidade de ficar ainda mais perto da torcida e do consumidor. Estamos extremamente orgulhosos de apoiar o maior evento do futebol mundial", disse o presidente da Nestlé Brasil, Ivan Zurita.

Segundo o acordo, a marca brasileira receberá "amplos direitos de marketing no Brasil para o Mundial e também para a Copa das Confederações da Fifa 2013, além de exclusividade na sua categoria de produtos", informou a Fifa, em seu site oficial.

"Estamos felizes de saudar a Nescau como mais novo membro da família de patrocinadores da Fifa. O fato de tantas marcas brasileiras estarem se comprometendo com o torneio é ótima notícia para nós e ilustra o apelo do evento na nação anfitriã", afirmou o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil.

A Nescau é a quarta marca do Brasil a se juntar ao grande evento que será realizado no Brasil em 2014, depois dos acordos anunciados com Oi, Grupo Marfrig e Itaú, sendo que esses dois últimos também são parceiros da CBF.