Fifa confirma que Del Nero deixou Zurique para voltar ao Brasil

Em meio ao maior escândalo de corrupção do futebol, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, abandonou o Congresso da Fifa e voltou ao Brasil antes mesmo da votação que ocorre nesta sexta-feira na entidade. Na tarde de quinta-feira, a reportagem do Estado revelou com exclusividade que a Fifa confirmava que o cartola havia viajado ao País. Com o outro representante brasileiro, José Maria Marin, na prisão, a CBF pode ter dificuldades para defender seus interesses e ainda defender as vagas sul-americanas na Copa do Mundo de 2018.

O Estado apurou que o nome de Del Nero faz parte das investigações de fraude e corrupção na Justiça americana. Mas, por enquanto, ele não tem sido convocado a depôr e não existe um pedido de prisão contra o brasileiro.

Essa será a primeira vez em mais de 20 anos que a CBF não participará das eleições na Fifa nem com seu presidente e nem com um vice. Ela pode, porém, designar um representante para votar pela entidade. Mas não para falar em nome do Brasil.

Del Nero estava hospedado no hotel Baur au Lac, o mesmo que foi alvo de uma ação policial na quarta-feira e que resultou na prisão de cartolas. No indiciamento da Justiça americana, as investigações apontavam que as propinas recebidas por Marin também teriam continuado. Tanto os americanos como as autoridades suíças confirmaram que o processo estava apenas começando e que novas ações seriam tomadas.

No hotel, a confirmação foi de que seu checkout ocorreu as 18.47h de quinta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da Fifa, ele de fato embarcou de volta ao Brasil. Na festa de gala da entidade, porém, o constrangimento diante da ausência do Brasil era nítida, enquanto até mesmo o diretor de Comunicação da entidade, Walter de Gregorio, dizia não saber do assunto. Del Nero também não ficou para ouvir o discurso de Joseph Blatter, pedindo limpeza no futebol.

Segundo a Fifa, porém, não há nenhuma regra que obrigue o dirigente a permanecer até o fim do congresso. Mas sendo membro do Comitê Executivo da Fifa e representante de uma das maiores federações do mundo, Del Nero cria mais um constrangimento para a entidade, Um dia antes, ele havia afirmado que todos os contratos sob suspeita são da época do ex-presidente Ricardo Teixeira. " Eu era apenas o presidente da Federação Paulista de Futebol ", disse.

O indiciamento da Justiça americana prova o contrário e que as edições da Copa América de 2019 e 2023 também estariam em pacotes de propinas. Inicialmente, a assessoria da CBF dizia desconhecer a viagem de Del Nero, afirmando que o presidente iria votar normalmente na eleição da Fifa. Mas não soube dizer se ele havia participado das atividades da entidade que comanda o futebol mundial em Zurique.

Entre os dirigentes estrangeiros, a percepção sobre a CBF era ontem a das piores. " O ponto de interrogação que existe sobre o futebol brasileiro é muito grande e já vem de um certo tempo ", declarou o presidente da Federação Inglesa, Greg Dyke.

Questionado pelo Estado sobre o que significava ver o presidente do Comitê Organizador da Copa, José Maria Marin, na prisão, o cartola holandês Michael Van Praag foi claro:"é aterrador".