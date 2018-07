Fifa confirma que Mundial de Clubes será no Marrocos

Apesar da polêmica decisão do Marrocos de desistir de sediar a Copa Africana de Nações em janeiro, a Fifa confirmou nesta quarta-feira que o país será mesmo palco do próximo Mundial de Clubes, previsto para acontecer agora em dezembro.

O Marrocos desistiu de receber a competição continental por causa da epidemia do Ebola, que tem assolado alguns países da África e já matou cerca de cinco mil pessoas - o temor é de que o vírus entre no país. Como represália, acabou sendo excluído da disputa da próxima edição da Copa Africana, que ainda não tem uma nova sede.

Mas, para o Mundial de Clubes, os planos estão mantidos, conforme anunciou a Fifa. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira via Twitter, a entidade reafirmou a realização da competição no Marrocos e explicou que "os preparativos continuam como planejado".

O Marrocos irá receber o Mundial de Clubes pelo segundo ano seguido. Dessa vez, a competição acontecerá de 10 a 20 de dezembro, com a participação de Real Madrid (Europa), San Lorenzo (América do Sul), Sydney Wanderers (Ásia), Auckland City (Oceania), Cruz Azul (Concacaf), Entente Seitif (África) e Moghreb Athletic (representante do país-sede).