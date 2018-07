Fifa confirma uso de tecnologia no Mundial pela 3ª vez

A Fifa anunciou nesta segunda-feira que o Mundial de Clubes deste ano, que acontecerá em dezembro no Marrocos, se utilizará da tecnologia na linha de gol. Esta será a terceira vez consecutiva que o sistema será instalado na competição. Mais uma vez, a empresa escolhida foi a GoalControl GmbH.

A primeira vez que a Fifa usou este artifício em um Mundial de Clubes foi em 2012, no Japão, com as tecnologias Hawk-Eye e GoalRef. Já no ano passado, no Marrocos, a empresa escolhida foi a GoalControl GmbH, que disponibilizou a GoalControl-4D. Este mesmo sistema foi adotado na Copa das Confederações de 2013 e na última Copa do Mundo, ambas no Brasil.

A tecnologia GoalControl-4D é equipada com 14 câmeras de alta velocidade localizadas ao redor do campo, com sete câmeras focando em cada uma das linhas de gol. O software instalado faz com que a indicação de gol seja confirmada automaticamente em cerca de um segundo, através de uma vibração e um sinal visual enviados diretamente para o relógio do árbitro.