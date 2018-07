Fifa contrata Marco Van Basten como novo diretor técnico

A Fifa anunciou nesta sexta-feira a contratação do ex-atacante holandês Marco Van Basten como seu novo diretor técnico. De acordo com a entidade máxima do futebol, o ex-jogador do Ajax e do Milan terá como atribuição cuidar do desenvolvimento técnico do esporte, desde a inovação tecnológica até a arbitragem. "Tivemos várias discussões com ele nos últimos meses e ouvimos suas opiniões sobre o jogo, tendo ciência sempre de tudo o que ele fez pelo futebol. Para mim, ficou imediatamente claro que Marco é um reforço fantástico para a Fifa", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

O dirigente afirmou ainda que a contratação é mais uma forma de manter o futebol dentro da entidade, em uma crítica indireta à gestão anterior, de Joseph Blatter, que era cercado somente por executivos sem ligação direta com o esporte. "Marco Van Basten é futebol", destacou Infantino.

É por essa razão que o presidente da Fifa já havia contratado Zvonimir Boban como subsecretário-geral da entidade. Boban, aliás, foi parceiro de Van Basten no Milan, na década de 90. "Temos que proteger e desenvolver o futebol. Marco é um grande especialista, e não apenas uma lenda do futebol", disse o presidente da Fifa. "É uma grande honra para mim ser apontado para este cargo. Estou muito orgulhoso por ter esta oportunidade de trabalhar na casa da Fifa, a casa do futebol mundial. Espero poder dar minha contribuição para garantir que o futebol continue sendo o esporte número 1 do mundo", disse Van Basten, que era auxiliar técnico da seleção holandesa antes de ser contratado por Infantino.