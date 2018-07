Fifa convida Gisele Bündchen para entregar taça a vencedor da Copa

GENEBRA - A modelo Gisele Bündchen foi convidada para entregar a taça ao campeão do mundo, no Maracanã, numa tentativa de evitar que o momento auge do torneio acabe sendo alvo de vaias, seja pela presença de Joseph Blatter no palco ou da presidente Dilma Rousseff.

Ao Estado, a assessoria de imprensa da Fifa não desmentiu que o convite foi feito e apenas indicou que a preparação da final ainda não estava concluída.

Com a escolha de uma personalidade brasileira e de reconhecimento internacional para entregar a taça ao campeão, a Fifa e o governo resolvem o dilema sobre a exposição da presidente Dilma Rousseff, que insiste em não aparecer diante do temor de vaias transmitidas a todo o planeta.

Em 2013, na Copa das Confederações, Dilma optou por não ir à final, depois que foi duramente vaiada no jogo de abertura. Momentos antes do jogo entre Brasil e Espanha começar, a Fifa não conseguia encontrar uma alternativa para a entrega do troféu, enquanto políticos brasileiros faziam questão de fugir dos holofotes. Ninguém queria entregar a taça.

A incumbência acabou caindo para o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo e a Fifa chegou a mandar uma carta se queixando da postura de Dilma.

Agora, a presidente já deixou claro que não fará discurso de abertura da Copa e, além da abertura e da final, irá a apenas mais uma partida dos 64 jogos do Mundial. Se ficar confirmado que ela também não entrega a taça, todos os protocolos dos eventos esportivos internacionais estarão sendo revistos.