Fifa convoca reunião extraordinária para dia 20 de julho

A Fifa convoca seus principais cartolas para uma reunião extraordinária no dia 20 de julho para iniciar o processo de escolha de um novo presidente. Hoje, a entidade anunciou que marcou um encontro do Comitê Executivo da Fifa, no que seria o ponta pé inicial da transição. Joseph Blatter, presidente da Fifa, anunciou recentemente sua renúncia do cargo de presidente. Mas indicou que se manteria no comando até que novas eleições fossem organizadas. Isso, segundo a entidade, ocorreria entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016.

Na agenda da reunião do dia 20 de julho, os cartolas terão de aprovar a agenda da transição, assim como a reforma que Blatter quer implementar. Entre os dirigentes que fazem parte do Comitê Executivo está Marco Polo del Nero, da CBF. No encontro há duas semanas, porém, ele abandonou a Fifa antes do fim do Congresso e retornou ao Brasil depois de ver seu colega José Maria Marin, e vice-presidente da CBF, ser preso.

Nesta quinta-feira, o Parlamento Europeu aprovou resolução pedindo que um presidente interino para a Fifa seja nomeado e que o suíço deixe imediatamente o cargo. Para os deputados, a credibilidade da Fifa foi “seriamente afetada” e apelam às federações nacionais que escolham de forma interina um novo presidente, até que as eleições sejam realizadas.