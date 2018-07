Fifa cria comitê para definir situação da Bósnia, ainda suspensa

ZURIQUE - A Fifa nomeou um equipe de emergência de dirigentes para resolver a situação conflituosa com a Federação de Futebol da Bósnia-Herzegovina e oferecer uma caminho para cancelar a proibição de participação do país em competições internacionais.

A Fifa disse que a comissão provisória de seis membros, chamada de "comitê de normalização" deve cortar os laços com as lideranças do futebol da Bósnia e realizar uma assembleia geral antes de 26 de maio.

A oferta de paz poderia permitir que a Bósnia continuasse participando das Eliminatórias da Eurocopa de 2012. A seleção tem partidas marcadas contra Romênia e Albânia para os dias 3 e 7 de junho, respectivamente.

A Bósnia foi suspensa este mês porque seus dirigentes recusaram os pedidos da Fifa e da Uefa para eleger um presidente único. Como na política, a liderança de futebol da Bósnia tem sido etnicamente dividida entre um bósnio, um croata e um sérvio desde 1995.