Fifa cria exceções para clubes não liberarem jogadores às seleções

A Fifa divulgou nesta quinta-feira algumas exceções que permitem os clubes não liberarem seus jogadores para as seleções. A medida tem validade para as partidas internacionais deste ano e foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus.

As exceções já tinham sido estabelecidas durante os jogos das seleções da Europa em setembro. Agora, valem para todo o mundo, incluindo as quatro primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

São três fatores que tiram a obrigatoriedade de os clubes cederem seus jogadores às seleções: se há um período obrigatório de quarentena ou auto-isolamento de pelo menos cinco dias após a chegada; se há restrição de viagem; ou se uma isenção específica das autoridades competentes em relação às decisões anteriores não foi concedida aos jogadores de uma equipe representativa.

A Fifa ainda informou que "juntamente com as confederações e associações-membro, continuará monitorando a situação em relação às políticas de viagens e quarentena das autoridades competentes em relação aos próximos jogos internacionais".

Se não houver alguma das exceções estabelecidas pela Fifa, os clubes continuam sendo obrigados a cederem seus jogadores para as respectivas seleções nacionais. No protocolo de retorno do futebol, a Fifa aconselha qualquer seleção "ampliar o plantel de jogadores disponíveis enquanto estiverem em vigor as restrições relativas à pandemia de covid-19".