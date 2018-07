Fifa cria fundo de US$ 80 milhões para a África do Sul JOHANESBURGO - A Fifa está reservando 80 milhões de dólares (cerca de R$ 136 milhões) para um fundo para a África do Sul investir no desenvolvimento do futebol, educação, saúde e projetos humanitários, disse o presidente da entidade, Joseph Blatter, nesta segunda-feira.