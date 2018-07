Fifa decidirá em março datas do Mundial do Catar em 2022

A longa saga sobre a data em que será disputada a Copa do Mundo do Catar, em 2022, será resolvida em março, anunciou nesta sexta-feira o comitê Executivo da Fifa. Janeiro/fevereiro, maio e novembro/dezembro foram as datas apresentadas como as alternativas para substituir o habitual período de junho/julho, que é considerado muito quente no país, apesar de os organizadores terem se comprometido a construir estádios com ar condicionado.

Em novembro, a Fifa disse que estava mais perto de reduzir as opções a janeiro/fevereiro e novembro/dezembro, embora a opção de maio seja apoiada pelas ligas europeias. O comitê executivo da Fifa confirmou também que a Copa do Mundo da Rússia em 2018 começará em 14 de junho e vai terminar em 15 de julho.

A Fifa decidiu ainda que sua proibição a que terceiros sejam proprietários de passes de jogadores entrará em vigor em 1 de maio, após a entidade determinar o fim dessa prática em setembro.

O fato de empresas e agentes serem donos de fatias de passes de jogadores é generalizado no Brasil e na Argentina, e também está presente em alguns países europeus como Portugal, mas está proibido em outros, entre eles Inglaterra e França.