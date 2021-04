Fifa define configuração dos potes para o sorteio do torneio olímpico de futebol dos Jogos de Tóquio

A Fifa detalhou a disposição das seleções por potes para o sorteio do torneio olímpico de futebol dos Jogos de Tóquio-2020. A seleção brasileira masculina, atual campeã da competição no Rio-2016, está no Pote A, ao lado do anfitrião Japão, da vizinha Argentina e da Coreia do Sul. Já o esquadrão feminino de Marta se encontra no Pote B, dividindo espaço com Suécia e Grã-Bretanha. O Jogos Olímpicos estão marcados para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto. A pandemia continua sendo um problema para o COI.

O sorteio das partidas acontece na próxima quarta-feira, dia 21 de abril, na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. A jornalista e apresentadora britânica Samantha Johnson conduzirá a cerimônia. A ex-jogadora americana Lindsay Tarpley e o ex-jogador Ryan Nelsen serão seus assistentes. Interessados poderão acompanhar o sorteio através dos canais oficiais de comunicação da Fifa no Youtube, Twitter, Facebook, Weibo e WeChat.

O Estádio de Tóquio receberá a primeira partida da seleção masculina do Japão, enquanto o Estádio Olímpico, também localizado na capital japonesa, será o palco da final feminina, bem como das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos. As cidades de Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama e Yokohama também sediarão grandes confrontos de 21 de julho a 7 de agosto de 2021.

Confira a configuração dos potes:

Seleções masculinas

Pote A: Japão, Brasil, Argentina, Coreia do Sul

Pote B: México, Alemanha, Honduras, Espanha

Pote C: Egito, Nova Zelândia, Costa do Marfim, África do Sul

Pote D: Austrália, Arábia Saudita, França, Romênia

Seleções femininas

Pote A: Japão, EUA, Holanda

Pote B: Suécia, Grã-Bretanha, Brasil

Pote C: Canadá, Austrália, China PR

Pote D: Nova Zelândia, Chile, Zâmbia