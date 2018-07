Fifa definirá em 30 de maio a divisão das vagas por continente da Copa de 2018

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, explicou que a tomada de decisão está marcada para o dia seguinte à eleição presidencial, e será definida por um renovado comitê executivo da entidade.

A Uefa recebeu 13 das 31 vagas definidas através das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, e terá a Rússia como sede da competição de 2018. A América do Sul teve seis equipes, contando o anfitrião Brasil, a Concacaf enviou quatro representantes, assim como a Ásia, enquanto a África teve cinco participantes.

No ano passado, no Brasil, a Concacaf exibiu força na Copa do Mundo, com México, Costa Rica e Estados Unidos superando a fase de grupos - os costarriquenhos avançaram até as quartas de final pela primeira vez na história.

As quatro seleções asiáticas terminaram em último lugar nos seus grupos, sem vencer sequer uma partida, enquanto a Nigéria e a Argélia foram os africanos que avançaram para as oitavas de final. Esses desempenhos na última Copa devem influenciar a decisão que a Fifa tomará no final de maio sobre quantos representantes cada continente terá no Mundial da Rússia.