Fifa definirá sedes da Copa das Confederações em novembro, diz Valcke

RIO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, disse nesta quarta-feira, que esperará a primeira semana de novembro para tomar a decisão sobre as cidades brasileiras que serão sedes da Copa das Confederações de 2013. A decisão pertence à Fifa, ao Governo brasileiro e ao Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, de acordo com declarações de Valcke, em entrevista coletiva.

O dirigente da Fifa negou ter falado diretamente das obras que estão atrasadas em Recife, quando disse nesta terça-feira que o Brasil ainda não dispõe de seis estádios para organizar o torneio preparatório para a Copa de 2014. A Fifa confirmou até agora como sedes, o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza, enquanto Recife e Salvador esperam ser confirmadas como locais de competição.

O estádio de Recife, o mais atrasado, tem atualmente 64% de suas obras concluídas, segundo as autoridades locais, que preveem que os trabalhos sejam encerrados em fevereiro, quatro meses antes do torneio. Valcke irá nesta quinta ao Rio de Janeiro para se reunir com o Comitê Organizador da Copa, e logo depois dará uma nova entrevista coletiva.