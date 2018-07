Fifa deixa Brasil fora de eleição de melhores meio-campistas

A Fifa anunciou nesta sexta-feira uma lista de 15 jogadores que são candidatos a um lugar na seleção do ano a ser eleita pela entidade. A listagem não traz a presença de nenhum brasileiro, sendo que na última quarta cinco atletas do País foram incluídos na lista de melhores defensores (entre laterais e zagueiros) do mundo nesta disputa que elegerá 11 nomes entre 55 candidatos.

Com quatro nomes entre os 15 postulantes a concorrer a três lugares no meio-campo da seleção ideal da Fifa, a Espanha é a que conta com maior número de indicados para este setor. Foram eles: Xabi Alonso, do Bayern de Munique, Cesc Fàbregas, do Chelsea, além de Xavi e Iniesta, ambos do Barcelona.

Já a Alemanha, atual campeã mundial, contou com três meio-campistas indicados: Toni Kroos, do Real Madrid, Mesut Özil, do Arsenal, e Bastian Schweinsteiger, do Bayern. Os outros oito candidatos para figurar no meio-campo da seleção do ano são os seguintes: o argentino Angel Di María (Manchester United), o belga Eden Hazard (Chelsea), o croata Luka Modric (Real Madrid), o colombiano James Rodríguez (Real Madrid), o marfinense Yaya Touré (Manchester City) e o italiano Andrea Pirlo, o francês Paul Pogba e o chileno Arturo Vidal (todos da Juventus).

Na próxima segunda-feira, a Fifa irá anunciar uma lista de 15 atacantes candidatos a mais três lugares na seleção da entidade, que anteriormente também divulgou uma lista de cinco goleiros e 20 defensores aspirantes a outros cinco postos no time do ano.

Os candidatos desta eleição estão sendo definidos por meio de votos de outros atletas, integrantes da FIFPro, o sindicato mundial dos jogadores profissionais. Na última quarta-feira, Daniel Alves, do Barcelona, David Luiz e Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, Filipe Luis, do Chelsea, e Marcelo, do Real Madrid, foram confirmados como candidatos a um lugar no setor defensivo da seleção eleita pela Fifa.