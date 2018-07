Fifa deixa escapar preços dos ingressos da Copa do Mundo

SÃO PAULO - A Fifa publicou sem querer nesta quinta-feira em seu site uma tabela com os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Até então a entidade prometia somente para sexta-feira, em evento em São Paulo, anunciar toda a sua estratégia para a venda dos bilhetes da competição, por meio de entrevista coletiva com o presidente do Comitê Organizador Local, Ricardo Trade, e seus pares, como o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, o secretário executivo do Ministério do Esporte, Luis Fernandes, e Cafu, na condição de ex-jogador e bicampeão mundial. O anúncio oficial estava marcado para as 10h30.

Pela informação da Fifa, que depois foi retirada do ar, os valores dos ingressos estavam entre R$ 30 (mais barato) e R$ 1980 (o mais caro). O valor de R$ 30 é de meia-entrada da categoria 4 para todos os grupos da Copa, exceto para a festa de abertura, que será em São Paulo, no Itaquerão, com a seleção brasileira em campo - o anfitrião abre o evento. O ingresso mais caro, de R$ 1980, diz respeito à grande final, marcada para o Maracanã - categoria 1 no ranking da Fifa.

São quatro categorias pré-definidas que englobam todos os ingressos do torneio. Veja:

Categoria 1 - são os mais caros de todos. Seus preços variam de R$ 350 a R$ 1980.

Categoria 2 - são os segundo mais caros, com preços que vão de R$ 270 a R$ 1.320.

Categoria 3 - são preços mais em conta, que são de R$ 180 a R$ 880.

Categoria 4 - são os mais baratos de todos. Seus preços vão de R$ 60 a R$ 330.

A Fifa informa que a tabela com esses valores não é nova, e que foi publicada no site por engano. Não confirmou nenhum desses preços. De qualquer forma, a Fifa começará a vender ingressos da Copa a partir do dia 20 de agosto, primeiramente pelo seu site oficial (www.fifa.com/ingressos). A tabela ganhou as redes sociais. O governo, por meio da Lei Geral da Copa, garantou que a Fifa criasse o bloco dos ingressos da Categoria 4, fazendo com que o torcedor também pudesse encontrar ingressos com preços mais populares. Cerca de 300 mil ingressos devem compor essa categoria. Estudantes e idosos (acima de 60 anos) pagam meia.

O torcedor deve saber ainda que a compra dos ingressos nesse momento, antes do Sorteio dos Grupos, marcado para 6 de dezembro, na Costa do Sauípe, será feita no escuro, sem saber quais serão os jogos. Somente mais tarde, em 8 de dezembro, é que a Fifa abrirá sua segunda fase de venda dos ingressos. De acordo com a entidade, serão vendidos 2,9 milhões de ingressos.