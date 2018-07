Fifa denuncia Kosovo e Croácia por cantos de 'morte a sérvios' nas Eliminatórias

A Fifa anunciou nesta terça-feira a abertura de um inquérito disciplinar para investigar os incidentes do confronto entre Kosovo e Croácia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, as duas torcidas "se uniram" para entoar cânticos de ataque à Sérvia, e é justamente esta conduta que foi denunciada pela entidade.

Na partida realizada no último dia 6, na Albânia, a Croácia goleou Kosovo por 6 a 0. Ao longo do confronto, as duas torcidas foram flagradas cantando juntas: 'Matem, matem os sérvios".

O comportamento foi fruto da imensa tensão entre os países que formavam a Iugoslávia. Uma guerra de grandes proporções no início da década de 90 separou o país em diversos outros, como Sérvia, Croácia e Bósnia. Somente em 2008, Kosovo declarou unilateralmente sua independência, que, no entanto, ainda não é reconhecida por diversas nações, como a própria Sérvia.

A Organização das Nações Unidas (ONU) também ainda não reconhece Kosovo como nação independente. Mesmo assim, o país conseguiu em maio o direito de se filiar à Fifa e disputa sua primeira competição oficial de futebol nessas Eliminatórias.

A Fifa não informou quando julgará o caso, mas se for punida, esta não será a primeira sanção enfrentada pela Croácia nas Eliminatórias. O país teve que atuar sem torcida em suas duas primeiras partidas na competição justamente por conta do comportamento ofensivo de sua torcida.