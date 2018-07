Fifa descarta mudar data da Copa do Mundo no Catar

"Alguns, como Franz Beckenbauer, disseram este fim de semana que devemos mudar o calendário e colocar a Copa do Mundo no período de inverno", disse Valcke. "Mas o convite à apresentação de propostas foi para jogar esta Copa do Mundo, em junho, e é assim que foi feito e os países responderam".

Antes da votação das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, o relatório técnico da Fifa, alertava que o calor do Catar era um "risco potencial para saúde" com médias de 41ºC no verão. Valcke crê que o calor não será um problema, já que o Catar tem recursos financeiros para garantir a instalação de sistema de ar-condicionado em estádios e centros de treinamentos.

O Catar se comprometeu a investir US$ 42,9 bilhões para melhorar a infraestrutura do país e US$ 4 bilhões para construir nove estádios e reformar os outros três. Todos os estádios teriam um sistema para manter a temperatura em torno de 27ºC. "Os jogadores vão estar em condições, nos treinos e nos estádios, que são normais", afirmou.

Valcke defendeu a decisão de favorecer novos países em detrimento de redutos tradicionais do futebol como Inglaterra e Espanha. "O Oriente Médio também faz parte da família do futebol e por quê não deveria ir até eles? Algumas pessoas dizem que estas são decisões corajosas, outros dizem que as decisões são baseadas no princípio da petrodólares", disse Valcke.