Fifa descarta punir Robben por admitir uma simulação A Fifa informou nesta segunda-feira que não irá tomar nenhuma medida punitiva contra o holandês Arjen Robben. O jogador protagonizou o pênalti legítimo nos últimos minutos que decidiu as oitavas de final da Copa do Mundo contra o México, no último domingo, em Fortaleza. No entanto, a polêmica girou em torno de um lance anterior da partida, no qual Robben admitiu em entrevista a uma emissora holandesa que teria tentado cavar uma penalidade máxima.