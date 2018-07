Fifa descongela fundo, mas impõe condições para liberar US$ 10 mi à Concacaf A Fifa decidiu nesta terça-feira descongelar o fundo que deve transferir recursos para a Concacaf. A entidade máxima do futebol, contudo, explicou que só vai liberar US$ 10 milhões assim que a Concacaf se enquadrar em determinadas condições de compliance, após envolvimento em escândalo de corrupção.