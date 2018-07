Fifa deve liberar Diego Costa para jogar na seleção espanhola

SÃO PAULO - A Federação Espanhola de Futebol aguarda, ainda nesta semana, aprovação da Fifa para a convocação do brasileiro Diego Costa, atacante do Atlético de Madri, para a seleção comandada por Vicente del Bosque. Segundo informa o jornal espanhol As nesta quarta-feira, a entidade espanhola já havia consultado a Fifa, que solicitou apresentação por escrito para análise jurídica.

O regimento da Fifa aponta que "um jogador com mais de uma nacionalidade poderá mudar de federação se não tiver jogado uma partida oficial em competição internacional em que a federação (no caso, a espanhola), se encontre". Diego Costa chegou a ser convocado em março por Luiz Felipe Scolari, porém, ele não esteve na Copa das Confederações – o Brasil enfrentou a Espanha na final da competição. Assim, o Brasil não pode impedir que a mudança se concretize.

Conforme a publicação espanhola, a Federação daquele país já fez sondagens ao atleta. Diego Costa teria informado que aceitaria uma possível convocação de Vicente del Bosque. O atacante possui dupla nacionalidade desde 5 de julho. Na Espanha desde 2008, quando tinha 18 anos, Diego Costa teve passagens por diversos clubes do país por meio de empréstimos a partir do Atlético de Madri. Atualmente, é goleador do Campeonato Espanhol, ao lado de Messi, do Barcelona, com sete gols em seis partidas.