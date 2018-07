Fifa diminuiu seus esforços na luta contra o racismo, diz sindicato dos jogadores

Para a entidade, as opiniões do presidente da Fifa, Joseph Blatter, sobre o assunto, têm sido um tanto "atrapalhadas". O suíço de 75 anos tem sido muito criticado após afirmar, em duas entrevistas dadas na quarta-feira, de que não há racismo no futebol e que os atletas envolvidos em brigas sobre o assunto deveriam resolver o problema com um aperto de mãos ao fim de cada partida.

Segundo o FifPro, a entidade estava trabalhando com proximidade junto ao órgão máximo do futebol até a Copa de 2010. Depois disso, a Fifa deixou o assunto de lado. "Estamos muito tristes com isso", diz o documento. "O fato é que não é suficiente colocar os dois capitães de cada time lendo uma declaração no início da cada jogo, diante dos olhos do mundo, como foi feito nas quartas de final da Copa de 2010. Esta batalha não é simples de ser vencida."

O sindicato disse, que também, que o racismo no futebol existe e é um grande problema a ser combatido. "Esta batalha precisa ser enfrentada continuamente, e não apenas durante uma Copa do Mundo. Esta é uma questão que não será resolvida apenas com um aperto de mão, como o senhor Blatter sugeriu. Infelizmente, o racismo é um grande problema no futebol, dentro do campo e nos estádios. O FifPro está ciente disso, assim como o senhor Blatter."