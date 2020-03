Fifa disponibilizará jogos da Copa do Mundo gratuitamente; saiba como assistir

A Fifa anunciou que irá disponibilizar gratuitamente jogos completos da Copa do Mundo masculina e feminina. A iniciativa faz parte da campanha #WorldCupAtHome, lançada em meio a pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, que coloca parte do mundo em quarentena.

As partidas completas serão disponibilizadas, neste sábado, em três plataformas. São elas: Fifa.com, canal da entidade no YouTube e o Weibo, na China. Ao todo, 30 partidas serão transmitidas, sendo que os próprios usuários, através de uma votação no Twitter, poderão escolher quais confrontos serão exibidos.

A rodada inicial dá aos expectadores três partidas das fases finais da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, sendo elas: Espanha x Holanda, Brasil x Colômbia e Alemanha x Argentina. Além dos embates, uma série de documentários e entrevistas com jogadores serão liberados.

Assim como a Fifa, a NBA (liga de basquete norte-americana) e a NFL (liga profissional norte-americana de futebol americano) tomaram uma medida similar. Os serviços de streaming das organizações, o NBA League Pass e o NFL League Pass, estão disponíveis gratuitamente para download.