Fifa divulga cidades-sede e estádios da Copa do Mundo Feminina de 2023

A Fifa divulgou nesta quinta as cidades-sede e estádios que receberão os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Ao todo, nove cidades e dez estádios participarão da competição.

Sydney, Adelaide, Brisbane, Melbourne e Perth serão as cidades australianas que sediarão partidas, enquanto Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington serão as neozelandesas.

O primeiro jogo será disputado no Eden Park, em Auckland. Já a final será no Estádio Olímpico de Sydney. As semifinais ocorrerão uma em cada país. A tabela com a distribuição dos confrontos por estádio será divulgada ainda em 2021.

Esta será a primeira edição da Copa do Mundo que será realizada em dois países simultaneamente. Além disso, será a primeira vez que o torneio terá 32 equipes - nas duas últimas edições, 24 seleções participaram.

"Aproveitando o incrível sucesso da França 2019 dentro e fora do campo, a Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2023 e as 9 cidades-sede da Austrália e da Nova Zelândia não só apresentarão os melhores jogadores do mundo, mas também uma plataforma poderosa para unir e inspirar pessoas, transformar vidas e criar um legado duradouro para o futebol feminino na Austrália e na Nova Zelândia e em todo o mundo", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Confira todos os estádio e cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2023:

Adelaide, Austrália: Hindmarsh Stadium;

Auckland, Nova Zelândia: Eden Park;

Brisbane, Austrália: Brisbane Stadium;

Dunedin, Nova Zelânida: Dunedin Stadium;

Hamilton, Nova Zelândia: Waikato Stadium;

Melbourne, Austrália: Melbourne Rectangular Stadium;

Perth, Austrália: Perth Rectangular Stadium;

Sydney, Austrália: Stadium Australia e Sydney Football Stadium;

Wellington, Nova Zelândia: Wellington Stadium