Fifa divulga lista e garante Fernandinho no Mundial de Clubes

ZURIQUE - A Fifa divulgou nesta quinta-feira a lista completa com os 160 jogadores inscritos no Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 11 e 21 deste mês, no Marrocos. A relação oficial confirma que o Atlético Mineiro, campeão da Copa Libertadores, poderá contar com o atacante Fernandinho na competição. O clube aguardava confirmação do atleta, cuja participação no Mundial estava ameaçada por um imbróglio no registro do jogador. Fernandinho havia sido contratado pelo Atlético após a disputa da Libertadores, o que gerava dúvida sobre seu vínculo, se havia sido assinado antes ou depois da data permitida pela Fifa para transferências internacionais.

O Atlético chegou a ganhar o aval do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, antes de divulgar sua lista final de jogadores para o Mundial. Mas ainda aguardava a ratificação desta decisão pela entidade. A oficialização enfim saiu nesta quinta, com a divulgação da lista completa de inscritos na competição.

Fernandinho é um dos 23 jogadores que o Atlético vai levar ao Marrocos. E um dos 28 brasileiros que disputarão o torneio. Além dos atleticanos, há cinco atletas do Brasil em outros três times. O Monterrey, do México, contará com o meia Lucas Silva, com passagens por Botafogo e Olaria.

O Guangzhou Evergrande, da China, terá Elkeson, outro ex-Botafogo, e Muriqui, que já defendeu o Atlético-MG. Pelo Bayern de Munique, os brasileiros que entrarão em campo são o zagueiro Dante e o lateral Rafinha.

Grande favorito ao título, o time alemão ainda conta com Arjen Robben na sua lista oficial, embora o holandês tenha sido cortado do Mundial nesta quinta. Ele sofreu lesão no joelho na quarta e precisará ficar seis semanas afastado dos gramados.