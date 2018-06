Fifa divulga nova bola que será usada nas próximas fases da Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta terça-feira a bola que será usada a partir das oitavas de final da Copa do Mundo. A principal diferença é o fato do novo modelo ter a cor vermelha como destaque, utilizando como inspiração as cores da Rússia. A estreia da nova bola acontece no sábado, quando se inicia a fase de mata-mata do Mundial da Rússia.

O modelo tem os mesmos desenhos da Telstar Mechta utilizada na fase de grupos, tendo como diferença a cor vermelha em meio ao preto. A pintura é inspirada no modelo da Copa de 1970 e conta com pequenos quadrados que representam os pixels de uma era mais moderna.

Fase final da Copa, a do mata-mata, terá a bola Telstar Mechta, que ganha o vermelho nas cores. Ficou bem bonita @adidasbrasil pic.twitter.com/vrcYxnhEHO — Paulo Favero (@pfavero1) 26 de junho de 2018

Para saber mais detalhes da bola da Copa do Mundo, veja o Infográfico especial que o Estado produziu.