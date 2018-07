Fifa divulga novo catálogo de CTs para seleções na Copa do Mundo de 2014

SÃO PAULO - A Fifa divulgou nesta sexta-feira a segunda versão do catálogo oficial de centros de treinamentos disponíveis para as seleções utilizarem durante a disputa da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. A nova lista tem 70 opções, com 16 novidades em relação ao grupo inicial.

Para que possa receber uma seleção numa Copa do Mundo, o local precisa passar por uma avaliação criteriosa da Fifa, que vem avaliando candidatos por todo o Brasil. Além disso, cada opção tem que ter um hotel com padrão internacional e um local de treinamento de alto nível.

Entre as 16 opções incluídas na nova listagem da Fifa, são nove localizadas na região sudeste, cinco na sul, uma na centro-oeste e outra na nordeste. Apesar de não aparecer agora entre as novidades, a região norte já tinha representantes na primeira versão do catálogo.

A escolha dos centros de treinamento é feita diretamente pelas próprias seleções participantes do Mundial. Mas elas usam justamente esse catálogo, já avaliado e aprovado pelos técnicos da Fifa, para definir aonde vão se concentrar durante a disputa da Copa no Brasil.

Confira as novas opções no catálogo de CTs da Copa:

- São Luis (MA): Hotel Pestana São Luis e Estádio Castelão

- Brasília (DF): Manhattan Plaza e Vila Olímpica Corpo de Bombeiros

- Londrina (PR): Hotel Comfort Suítes Londrina e CT SM Sports

- Gramado (RS): Hotel Alpestre e CT Vila Olímpica Várzea Grande

- Novo Hamburgo (RS): Swan Tower Novo Hamburgo e Estádio do Vale

- Florianópolis (SC): Sofitel Florianópolis e Estádio da Ressacada

- Florianópolis (SC): Il Campanário Vilaggio Resort e Jurerê Sports Center

- Belo Horizonte (MG): San Diego Suítes Pampulha e Toca da Raposa II

- Macaé (RJ): Comfort Suítes Macaé e Estádio Municipal Cláudio Moacyr

- Rio (RJ): Caesar Park Ipanema e Estádio da Gávea

- Piracicaba (SP): Arco Hotel Premium Piracicaba e Estádio Barão da Serra Negra

- Atibaia (SP): Bourbon Atibaia Spa Resort e Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort

- Campinas (SP): Vitória Hotel Concept Campinas e Estádio Brinco de Ouro

- Campinas (SP): The Palms Hotel e Estádio Moisés Lucarelli

- Itatiba (SP)/Bragança Paulista (SP): Villa D´angelo Resort Hotel (em Itatiba) e Colégio AZ Bilingue (em Bragança Paulista)

- Guarulhos (SP)/São Paulo (SP): Caesar Park & Business International Airport (em Guarulhos) e CT do Corinthians (São Paulo)