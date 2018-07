Fifa divulga novo troféu que será entregue ao melhor jogador do mundo

A Fifa divulgou nesta sexta-feira, o novo troféu para o prêmio de melhor jogador do mundo. Após o fim da parceria formada com a revista France Football, o prêmio ganhou um visual inovador e possui o nome de The Best. Sua primeira entrega acontece na segunda-feira, em cerimônia realizada na cidade de Zurique, na Suíça.

Com novo formato e design, a taça leva em sua parte principal, uma reprodução da bola usada na final da primeira Copa do Mundo de 1930, disputada entre Uruguai e Argentina. "A bola no topo representa a história do futebol e a história da Fifa também", destacou o secretário-geral da entidade, Zvonimir Boban.

Presidente da Adon Production AG, empresa fabricante do objeto, Rover Schudel explicou sua composição. "O troféu consiste em cinco partes: o fundo, a base, uma peça de carbono sobre a base, o corpo e a bola", disse.

Depois de uma grande temporada, onde conquistou títulos importantes como a Eurocopa, Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, o português Cristiano Ronaldo é considerado o favorito para levar o prêmio. Na disputa com ele estão Griezmann e Lionel Messi.