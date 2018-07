Fifa divulga números sobre as sete edições do Mundial de Clubes

A Fifa divulgou ontem alguns números sobre as sete edições do Mundial de Clubes disputadas a partir de 2000. E o maior público em uma partida pertence a um confronto entre equipes brasileiras: dia 14 de janeiro de 2000, 73 mil pessoas viram o Corinhtians derrotar o Vasco nos pênaltis e levar o troféu.

O Brasil também tem o artilheiro do torneio. O atacante Denílson, que acabou de disputar a Série B pelo Guarani, marcou quatro gols pelo Pohang Steelers (Coreia do Sul) no torneio de 2009 - que teve o Barcelona como campeão. É do Barça a maior goleada do Mundial: 4 a 0 sobre o América do México em 2006.

A média de gols da competição é de 2,97 por partida (175 em 59 jogos). A final com mais gols foi a de 2007 (Milan 4 x 2 Boca Juniors) e a única em que a rede não balançou foi a entre Corinthians e Vasco. A edição deste ano será a de maior número de jornalistas. Segundo o chefe de imprensa do torneio, Alex Stone, mais de 800 profissionais foram credenciados.