Fifa divulga o logotipo da Copa do Mundo de 2022 no Catar

A Fifa divulgou nesta terça-feira o logo da Copa do Mundo de 2022 do Catar. O símbolo representa um torneio “que conecta o mundo inteiro, além de apresentar elementos marcantes da cultura árabe e alusões locais ao jogo bonito”. As curvas fazem alusão às dunas do deserto e o número oito é uma referência aos estádios que vão sediar as partidas e ao símbolo do infinito.

Faltando pouco mais de três anos para a Copa do Mundo de 2022, o embaixador do país asiático na Itália, Abdulaziz Ahmed Almalki, declarou que 80% das obras para o Mundial já estão concluídas. O Catar será o primeiro país do Oriente Médio que receberá uma Copa do Mundo. O torneio será disputado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, sendo o último Mundial no formato com 32 seleções.

"Será um grande evento, nosso país já está pronto. Construímos estádios e infraestruturas: 80% das obras já estão concluídas, assim como os campos de treinamento. Mantivemos todos os nossos compromissos, estamos absolutamente alinhados com o tempo. Seria bom se o Catar e a Itália chegassem na final da Copa de 2022", disse Almalki.

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 já começaram na Ásia. Em abril, as seleções da Mongólia, Sri Lanka, Bangladesh, Malásia, Camboja e Guam avançaram para a segunda fase da competição. /COM ANSA