Fifa divulga os slogans escolhidos para os ônibus das seleções na Copa

ZURIQUE - A Fifa anunciou nesta segunda-feira a escolha dos 32 lemas que as seleções estamparão em seus ônibus durante a Copa do Mundo. Em parceria com a Hyundai, os torcedores votaram para definir qual frase cada equipe levaria em seu ônibus. O Brasil, anfitrião do Mundial, levará uma frase mostrando bastante confiança na conquista do título: "Preparem-se! O hexa está chegando". A frase vai estar estampado no ônibus da segunda família Scolari. Cinco vezes campeão mundial, o País aposta na força de Felipão e no craque Neymar na busca da sexta estrela.

Cada seleção levará sua mensagem na língua de seu país. Ou seja: muitos brasileiros não entenderam o lema de alguns rivais, casos de Japão, Coreia do Sul, Irã, Grécia e Rússia, por exemplo.

Entre as seleções favoritas, a Espanha também aposta no discurso otimista. "Em nosso coração, a paixão de um campeão." Já a Argentina optou pelo apelo à nação. "Não somos uma equipe, somos um país." Enquanto a Alemanha mostra que pode chegar à nova conquista: "Uma nação, um time, um sonho."

CONFIRA AS FRASES

Alemanha: Uma nação, um time, um sonho!

Argélia: Guerreiros do deserto no Brasil

Argentina: Não somos uma equipe, somos um país

Austrália: Socceroos: sonhando com nosso caminho pela história

Bélgica: Espere o impossível!

Bósnia: Dragões no coração, dragões no campo

Brasil: Preparem-se! O Hexa está chegando!

Camarões: Um leão permanece um leão

Chile: Chi Chi Chi! Le le le! Viva Chile!

Colômbia: Aqui viaja uma nação, não apenas um time

Coreia do Sul: Aproveitem, vermelhos!

Costa do Marfim: Carregamento de elefantes para o Brasil

Costa Rica: Minha paixão é o futebol, minha força é o meu povo, meu orgulho é a Costa Rica

Croácia: Com fogo no coração, pela Croácia como se fôssemos um!

Equador: Um compromisso, uma paixão, apenas um coração. Isso é para você, Equador!

Espanha: Em nosso coração, a paixão de um campeão

Estados Unidos: Unidos por um time, guiados por uma paixão

França: Impossível não é uma palavra francesa

Gana: Estrelas negras: estamos aqui para iluminar o Brasil

Grécia: Heróis jogam como os gregos

Holanda: Homens de verdade usam laranja

Honduras: Somos um povo, uma nação, com cinco estrelas no coração

Inglaterra: O sonho de um time, a batida do coração de milhões

Irã: Honra da Pérsia

Itália: Vamos pintar de azul o sonho do Mundial

Japão: Samurai, chegou a hora de lutar

México: Sempre unidos, sempre azteca

Nigéria: Apenas juntos poderemos ganhar

Portugal: O passado é história, o futuro é a vitória

Rússia: Ninguém pode nos pegar

Suíça: Parada final: 13/07/2014 Maracanã

Uruguai: Três milhões de sonhos...Vamos, Uruguai