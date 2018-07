Fifa divulga vídeo de abertura das transmissões de TV da Copa do Mundo

SÃO PAULO - A Fifa divulgou nesta semana o vídeo de abertura da transmissão internacional de televisão dos jogos da Copa do Mundo de 2014. O material tem cerca de 50 segundos de duração e mostra diversas paisagens do País, além do estádios, e tem como principal principal um menino morador de uma favela no Rio de Janeiro.

O vídeo dá destaque para pontos turísticos das 12 cidades sede, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Pelourinho, a Esplanada dos Ministérios, a Floresta Amazônica, o Jardim Botânico e etc. Há ainda uma referência ao futevôlei.

A expectativa da Fifa é que a audiência dos jogos da Copa do Mundo chegue a 3 bilhões de pessoas pelo mundo, mesmo número da final do último Mundial, na África do Sul, entre Espanha e Holanda. Em visita ao Estado nesta semana, o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que trabalha com a estimativa de 40 bilhões de expectadores acumulados ao longo das 64 partidas.