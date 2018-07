Fifa diz que 10 sistemas para detectar gol serão testados em fevereiro

BERNA - Dez sistemas de tecnologia para detectar gols serão testados neste mês e os resultados serão apresentados ao órgão que regulamenta as regras do futebol durante reunião em março, disse a Fifa nesta sexta-feira.

A International Board (Ifab) também será informada sobre a experiência com cinco árbitros em sua reunião geral anual que será realizada no dia 5 de março, e a possibilidade de usar este sistema na Eurocopa 2012.

A Ifab concordou em reabrir o debate sobre o uso de tecnologia na linha de meta após a Copa do Mundo da África do Sul - a ideia tinha sido descartada no início do ano passado.

A Fifa disse que os sistemas propostos serão testados na semana que vem pelo instituto Empa, com sede em Zurique, na Suíça.

A Ifab também considerará sete mudanças relativamente menores às regras, entre elas a cor das meias dos jogadores e outra para esclarecer como o árbitro deve agir em caso de haver um animal em campo.