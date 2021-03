Fifa e Conmebol decidem suspender jogos de março das Eliminatórias Sul-Americanas

Dirigentes da Fifa e da Conmebol se reuniram neste sábado e decidiram suspender os jogos de março das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O motivo, claro, é o agravamento da pandemia de coronavírus e suas consequências, a principal dela a proibição dos clubes europeus quanto à liberação dos atletas para suas seleções.

Com a nova regra de liberação de jogadores feita pela Fifa em fevereiro, os clubes não são obrigados a ceder seus atletas para atuarem em países com quarentenas de mais de cinco dias na volta. Com isso, muitos não poderiam jogar pelas suas nações. Inclusive, a convocação da seleção brasileira, inicialmente programada para sexta-feira, não ocorreu.

"O Conselho da Conmebol resolveu suspender a rodada dupla das Eliminatórias para o Catar 2022 prevista para março. A decisão obedece a impossibilidade de contar em tempo e forma com todos os jogadores sul-americanos", explicou a Conmebol, em comunicado.

A quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas estava agendada para os próximos dias 25 e 26, enquanto que a sexta seria realizada no dia 30. O primeiro adversário do Brasil seria a Colômbia, fora de casa, na cidade de Barranquilla, e depois o clássico diante da Argentina, na Arena Pernambuco, no Recife.

As entidades ainda não definiram quando estas partidas serão disputadas. A tendência é de que as rodadas sejam remarcadas para setembro e outubro. A opção a ser estudada é que os jogos adiados sejam distribuídos nas datas Fifa, menos no mês de junho, já que logo depois começará a Copa América, adiada em um ano por causa da pandemia.

"A Fifa analisará a reprogramação da rodada, em coordenação com a Conmebol e associações membro. Em breve serão estudadas diferentes opções para realização das partidas", disse a Conmebol.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, não estava disposto a aceitar a ideia de adiamento e queria que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pressionasse os clubes a liberarem os jogadores para jogar na América do Sul. No entanto, o dirigente paraguaio teve de ceder.

Em relação à seleção brasileira, o técnico Tite teria dificuldades em contar com jogadores da Alemanha, Itália e Inglaterra, pelo menos. Os três países estão com regras rigorosas na entrada de pessoas vindas de locais onde os números da covid-19 são altos, caso do Brasil, que registrou na última semana recorde no número diário de mortes.

Por outro lado, Espanha e França são mais flexíveis. Em 2020, foi aberta uma exceção aos jogadores e por isso as primeiras rodadas das Eliminatórias foram realizadas. Após quatro rodadas, o Brasil lidera com a competição com 12 pontos e 100% de aproveitamento.