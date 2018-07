Fifa e Corinthians decidem adiar jogo-teste do dia 29 à tarde

SÃO PAULO - O Corinthians e a Fifa não farão mais o teste na Arena Corinthians marcado para o dia 29 à tarde, em partida do time paulista contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Esse jogo, que foi mudado para que a entidade máxima do futebol pudesse ter mais um teste no estádio de abertura da Copa, foi adiada na manhã desta quarta-feira.

De modo que o confronto Corinthians e Cruzeiro volta à sua data e ao horário originais: dia 28 de maio, às 22h. Os organizadores alegam que a cidade, sobretudo a região de Itaquera, onde a Arena Corinthians está localizada, ainda não está pronta para ter uma partida desse porte à tarde. O jogo aconteceria às 16 horas de um dia normal da semana, sem feriado.

Outro motivo que será alegado pelos organizadores para o cancelamento do jogo-teste no Itaquerão: falta de tempo suficiente para a instalação das arquibancadas provisórias. Há ainda a preocupação com as pessoas que já haviam comprado ingressos para a partida que estava marcada para acontecer à noite.

A Fifa recebeu nesta semana a 'chave' de todos os estádios da Copa do Mundo, inclusive da Arena Corinthians. Os organizadores farão novo evento-teste no estádio em Itaquera no dia 1º de junho. O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, não ficou satisfeito com o fato de o Corinthians não ter feito um teste usando a capacidade total do estádio. E exige que isso aconteça. No jogo do Corinthians com o Figueirense, domingo, apenas 40 mil lugares foram ocupados.

"O 2° evento teste antes da abertura acontecerá na Arena de São Paulo em 1º de junho. A CBF deve remanejar um jogo do Brasileirão. Para nós, é vital que todas as instalações sejam testadas em condições totais de jogo: assentos temporários e instalações adjacentes", escreveu Jérôme Valcke em sua conta do Twitter.

COMUNICADO DA FIFA

A Fifa solicitou formalmente na quarta-feira, dia 21 de maio, para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a realização de um segundo evento-teste na Arena de São Paulo, no domingo, dia 1º de junho de 2014. A CBF agora tenta remanejar um dos jogos do Campeonato Brasileiro para assegurar que o teste atraia uma capacidade maior do que 50 mil espectadores .

Dado ao alto padrão da partida de abertura da Copa do Mundo, é vital para os organizadores que todas as instalações sejam testadas nas reais condições de jogo, incluindo o uso dos assentos temporários e das instalações adjacentes. Essas instalações complementares não estavam prontas quando o primeiro evento-teste aconteceu, no dia 19 de maio.

A decisão de organizar o evento no domingo ao invés de em um dia da semana foi tomada depois de um pedido das autoridades locais para minimizar o impacto na rotina operacional da cidade.