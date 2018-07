Fifa e governo assinam acordo de telecomunicações para Copa 2014

BRASÍLIA - Depois de meses de negociação, o Ministério das Comunicações e a Fifa assinaram há pouco um memorando de entendimento para a implantação da infraestrutura de telecomunicações necessária ao atendimento da Copa das Confederações deste ano e a Copa do Mundo de 2014. Segundo o ministro Paulo Bernardo, o governo bancará toda a estrutura permanente que ficará como legado para o País, enquanto a Fifa irá remunerar a parte que será usada exclusivamente para os eventos.

"Hoje é um dia importante, porque você não pode organizar uma Copa do Mundo sem telecomunicações. Isso não é apenas para o Brasil, mas para o mundo todo, que assistirá às partidas", afirmou o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke.

A Telebras informou na última sexta-feira que as obras de telecomunicações nas seis cidades que receberão a Copa das Confederações já estão 74% concluídas e devem acabar em março. Já os projetos para as outras seis cidades que sediarão apenas a Copa do Mundo têm o porcentual de execução de apenas 20%.

Segundo Bernardo, as operadoras de telefonia também serão chamadas pelo governo para reforçar suas capacidades de atendimento nas cidades sede dos eventos. O ministro citou problemas no uso de celulares ontem, durante as primeiras partidas disputadas na Arena Castelão, em Fortaleza. Segundo ele, todas as empresas deverão instalar antenas adicionais - temporárias ou não - para suprir a demanda elevada durante os jogos.

"Ontem houve dificuldade de uso dos celulares em Fortaleza, o que significa que teremos que chamar as empresas de telefonia para negociarmos com elas. Se tivermos problemas nas comunicações, será como se a Copa não tivesse acontecido", completou.

Segundo Valcke, os torcedores em Fortaleza também reclamaram do acesso ao novo estádio. "Por isso é importante realizarmos eventos teste para que problemas como esses possam ser solucionados. Estamos trabalhando para que os estádios sejam entregues em tempo - até meados de abril, no caso da Copa das Confederações - para haver prazo para a realização de todo o trabalho posterior", acrescentou o secretário-geral da Fifa.

SEGURANÇA

Questionado sobre como a tragédia ocorrida na madrugada de domingo em Santa Maria (RS) pode afetar as preocupações da Fifa com a segurança do público durante dos eventos, Valcke disse estar solidário às famílias das centenas vítimas do incêndio na boate Kiss, mas minimizou o impacto do incidente na organização do mundial.

"O que aconteceu em Santa Maria foi horrível, mas não tem nada a ver com futebol ou com os estádios. São acidentes que vêm acontecendo em vários países do mundo, inclusive no meu próprio país, a França", afirmou o secretário. "Um dos requisitos para a Copa do Mundo é a possibilidade de se evacuar um estádio lotado, com 60 mil pessoas, em apenas oito minutos", concluiu.