Fifa é obrigada a parar jogos com temperatura acima de 32 graus

Nesta sexta-feira, membros da Fifa participaram de audiência com procuradores do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal em Brasília para definir as recomendações de preservação da saúde dos atletas que disputam a Copa do Mundo de futebol. O órgão determinou determinou que os jogos da Copa do Mundo realizados em temperaturas acima dos 32º devem ser paralisados para a hidratação dos jogadores em parada técnica.

A ação foi proposta pelo próprio MTB-DF ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região, que deferiu o pedido. A avaliação é que as existem condições ambientais desfavoráveis à saúde dos atletas, "com alto potencial e probabilidade para provocar danos diversos aos atletas que envolvem desde desmaios, hipertermia, fadiga, estresse até morte, uma vez não adotadas as medidas minimamente necessárias à proteção da saúde."

De acordo com o texto, as recomendações da própria Fifa , disponibilizados nos artigos da entidade, não foram seguidos pela entidade durante os jogos da Copa. O Ministério prevê multa de R$ 200 mil por obrigação descumprida , em relação a cada partida do Mundial.

Além da paralisação da partida, que deve ocorrer em torno dos 30 minutos de cada tempo, o Ministério determina que o coordenador médico da Fifa realize medições em até 90 minutos antes dos jogos, com base no IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo). O texto também frisa a necessidade da hidratação continuada e de uma infraestrutura necessária à realização de procedimentos de urgência.

Segundo o Ministério, cabe ao árbitro da partida definir o período de cada parada técnica. No total, dois terços das partidas ocorrem entre às 13h e 17h, quando a temperatura atinge o seu ápice.