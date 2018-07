Fifa elege Bolatti o jogador da semana da Libertadores

Bolatti marcou os dois primeiros gols do Inter na vitória sobre o Jaguares, na quarta-feira, por 4 a 0, no Beira-Rio. O argentino recebeu elogios do site da entidade máxima do futebol. "O volante é outro argentino que está vestindo com brilho a camisa de um grande clube brasileiro. Seguindo os passos de seus compatriotas D''Alessandro e Guiñazu, o meio-campista conquistou a torcida colorada. Como quem não quer nada, marcou os três primeiros gols da Inter na Libertadores", relatou a Fifa, em referência também ao gol marcado contra o Emelec, na estreia da competição.

Já o Fluminense entrou como destaque negativo da semana. Também na quarta-feira, a equipe carioca chegou ao seu segundo empate em casa no torneio e pôs em risco a classificação às oitavas de final. "Empatar sem gols com um clube da tradição do Nacional não é exatamente um tropeço. Mas não deixa de ser uma surpresa que o campeão brasileiro apenas some dois pontos em seus dois primeiros compromissos no Grupo 3", escreveu o site.