Fifa elege o três melhores jogadores jovens da Copa

Na noite deste sábado, a Fifa, por meio de seu site oficial, irá fazer uma votação popular para escolher o melhor jogador jovem da Copa do Mundo. Os franceses Raphael Varane (21) e Paul Pogba (21) disputam com o holandês Memphis Depay (20) o prêmio. De acordo com a entidade, este prêmio só pode ser entregue para jogadores até 21 anos. Na última edição do Mundial o escolhido foi o alemão Thomas Müller.

Paul Pogba fez um Mundial discreto na primeira fase, quando chegou até ser reserva no time comandado por Didier Deschamps. No mata-mata, o volante da Juventus se destacou na partida contra a Nigéria, ao fazer o primeiro gol da seleção francesa na partida, e uma partida regular contra a Alemanha no Maracanã. No meio de campo, Pogba se destaca pela impressionante estatura (1,92 m) aliada a boa técnica, um senso de jogo apurado e potentes finalizações. Não à toa, foi capitão das seleções francesas do sub-17 ao sub-20.

Já Raphael Varáne foi um dos destaques da seleção francesa. O jovem zagueiro do Real Madrid fazia a dupla de zaga com Mamadou Sakho. Zagueiro de precisão e eficácia notáveis para sua idade, ele já é visto como jogador fundamental do Real Madrid e da seleção francesa.

Memphis Pepay alia velocidade, habilidade e forte chute a gol. Estas características renderam ao jovem de 20 anos comparações com Arjen Robben e Eden Hazard. Embora seja destro, ele joga normalmente no canto esquerdo do ataque, uma posição na qual pode utilizar o drible parecido com o camisa 10 holandês, que é cortar para o meio e chutar a gol. A bola parada também é uma de suas especialidades. O jovem atualmente joga no PSV e provavelmente será transferido para um clube maior nesta temporada.